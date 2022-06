Stefano Vigilante a Jesi per i 26 anni di Iom | Password Magazine

JESI – «Tutti insieme per IOM». E’ il titolo della serata promossa da IOM in occasione dei 26 anni di attività. Giovedì 23 giugno, ore 21.15, in piazza delle Monnighette, l’associazione che si occupa di assistenza ai malati oncologici sul territorio di Jesi e Vallesina promuove una serata all’insegna della solidarietà e del divertimento.

Protagonista sarà Stefano Vigilante, comico ed ex cabarettista di Zelig, che intratterrà il pubblico con il suo spettacolo. Ci saranno anche momenti di musica dal vivo e la conduzione di Selena Abatelli. «Passata la pandemia, lo IOM torna ad offrire alla città una serata di allegria e spensieratezza – spiega Anna Quaglieri, presidente di IOM Jesi e Vallesina -. Così, dopo le celebrazioni istituzionali dell’anno passato, per questo 2022 volevamo donare sorrisi, ringraziando chi da sempre è vicino alla nostra realtà. Lo spettacolo è gratuito e piacerà molto anche ai bambini, tutti saranno ospiti di IOM».