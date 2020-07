MONTE SAN VITO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa di ieri a Monte San Vito, in via Perello, per un incendio di sterpaglie sulla scarpata adiacente la strada.

La squadra dei pompieri sul posto hanno spento le fiamme e bonificato l’area interessata dell’incendio.

Non si segnalano persone coinvolte.