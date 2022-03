Stipulato Protocollo Ucraina tra Comune, Istituzioni e associazioni. | Password Magazine

JESI- Un protocollo tra istituzioni e principali associazioni di sostegno alla persona per fronteggiare nel miglior modo possibile l’emergenza in Ucraina, garantendo assistenza e accoglienza alle persone in fuga dal conflitto.

Questo è quanto presentato oggi dall’Assessore alle politiche sociali Marialuisa Quaglieri insieme alla responsabile del dipartimento immigrazione di Asp Ambito 9 Barbara Paolinelli, al Direttore Sanitario del distretto di Jesi Corrado Ceci e gli esponenti di varie associazioni, tra cui Caritas Adra, Croce Rossa Italiana, Comitato Ucraino Marche il Coordinamento delle Associazioni della città di Jesi.

Grande attenzione va ai minori in fuga, specialmente quelli non accompagnati, che non possono essere ospitati senza una previa verifica e comunque senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria dai quali sono tutelati- riferisce

«Il protocollo definisce esattamente come ogni associazione o istituzione si deve muovere e attivare a fronte della situazione ucraina- riferisce l’assessore Quaglieri-. Queste linee guida sono state stipulate dal comune di Jesi ma abbiamo chiesto agli altri comuni dell’ambito Asp di accoglierle e recepirle».

«Grande scrupolo va messo nella gestione dei minori: ultimamente ho denunciato al Garante dei minori alcuni post su facebook che annunciavano l’arrivo di molti minori e chiedevano la disponibilità delle persone ad accoglierli. Questi fenomeni vanno condannati e infatti la Procura della Repubblica è intervenuta affermando la competenza dell’Autorità giudiziaria nella gestione dei minori.”

Anche la dottoressa Paolinelli, già operatrice del settore minori, si sente di stigmatizzare certi atteggiamenti sottolineando l’importanza del sistema di assistenza sociale che in questi casi deve agire.

«Non si possono accogliere minori in questo modo, senza valutazioni, tramite Facebook. Come Asp stiamo dando assistenza e diamo accoglienza tramite la modalità di accoglienza esterna. Valuteremo anche con l’aiuto di alcune associazioni tra cui la Caritas le varie situazioni dei soggetti più fragili a cui dare risposta»

Anche l’Asur ovviamente mira ad una pronta assistenza dei profughi ucraini: «Obiettivo principale è tutelare queste persone e offrire loro assistenza sanitaria; ci saranno dei percorsi differenti a seconda dello status della persona (se richiede o meno la tutela internazionale) entrambi volti sempre a garantire la salute del soggetto e della comunità».

Asur fa inoltre sapere che chi arriverà dal territorio ucraino sarà sottoposto a tampone entro le prime 48 ore e poi dovrà seguire un periodo di 5 giorni di autosorveglianza.

«Contestualmente, l’azienda sanitaria, tramite il dipartimento di igiene e prevenzione – spiega la Dott.ssa Federica Scaccia membra, del dipartimento stesso – si prodigherà nei casi necessari all’effettuazione delle vaccinazioni anti covid e anche inerenti ad altre patologie».

Infine, tutte le associazioni hanno espresso massima disponibilità nel sostegno, sia dal punto di vista degli aiuti umanitari da spedire in Ucraina, che dal punto di vista dell’accoglienza in Italia.

Forte commozione nelle parole della rappresentante del Comitato Ucraino delle Marche Jacqueline Bachynska, che ha sottolineato l’importante ruolo di mediazione linguistica compiuto dalla sua associazione che è molto attiva in questa fase di incertezza.