Storie di Biblioteca, concorso per artisti | Password Magazine

JESI – Fino alla fine di gennaio è possibile partecipare alla tappa jesina del concorso Storie da Biblioteca (arrivato alla decima edizione), proposto da Regione Marche ed altri enti. Scrittori, fotografi, videomaker e aspiranti tali, che intendano mettere a frutto in modo giocoso le loro doti, si possono recare nelle strutture che ospitano il progetto per raccontarne estemporaneamente i personaggi, i luoghi e le storie, traendo ispirazione dall’atmosfera che si respira in biblioteca. Il concorso è suddiviso in due sezioni, ed è possibile partecipare a entrambe: scrittura e fotografia/podcast video.

I partecipanti dovranno lavorare sul tema della “scoperta”, raccontando la biblioteca e l’importanza che essa riveste per la comunità.

L’adesione è gratuita, per partecipare basta leggere il regolamento, compilare la scheda di partecipazione online e prendere contatti con la Biblioteca Planettiana per concordare data ed orario in cui visitare Palazzo della Signoria, accompagnati da un bibliotecario e realizzare i propri elaborati. La sessione di concorso può durare al massimo quattro ore.

In palio, la pubblicazione della propria opera in un’antologia in eBook e buoni acquisto. Per informazioni consultare il sito internet del Comune alla voce Biblioteca.