Strade e marciapiedi a Jesi, altri 400mila euro per la sistemazione | Password Magazine

Partiranno da maggio e riguarderanno la manutenzione delle strade e rifacimento marciapiedi in via del Prato, via Gallodoro, via Marconi, via Zannoni, via del Molino, via Raffaello Sanzio, via Gianandrea e via Mestica. Si procederà alla rimozione della pavimentazione nella carreggiata, marciapiedi e spartitraffico, e sostituzione con asfalto in via XX Settembre. Alla sistemazione di strade dissestate di via Bagnatora, via Gangalia alta e via Gangalia bassa. infine un intervento sul pericoloso rallentatore di velocità di via Grecia.