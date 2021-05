Parcheggi al Viale della Vittoria, lavori di riordino entro l'estate | Password Magazine

JESI – Entro l’estate si inizierà a mettere mano ai parcheggi di Viale della Vittoria, ridisegnando stalli e segnaletica. «JesiServizi ha firmato il contratto, i lavori dovrebbero partire a breve». Lo fa sapere l’Assessore comunale Cinzia Napolitano a margine di una conferenza stampa. «Sarà una iniziativa positiva per la vivibilità del Viale che oggi è praticamente una giungla», ha commentato l’assessore.

I parcheggi del viale della Vittoria – che presto si trasformeranno in blu, come stabilito dal piano di indirizzo politico approvato – solo successivamente diventeranno a pagamento, dopoché la JesiServizi avrà avviato le procedure necessarie per l’introduzione del servizio.

Anche il parcheggio Mercantini che si affaccia appunto lungo l’arteria più trafficata della città diventerà a pagamento. Le tariffe previste saranno agevolate e finalizzate ad incentivare eventuali abbonamenti.