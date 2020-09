Liceo Classico di Jesi, un caso positivo: la classe in quarantena | Password Magazine

JESI – È risultato positivo al coronavirus uno studente/studentessa del Liceo Classico di Jesi Vittorio Emanuele II (abbiamo deciso di non divulgarne le generalità per ragioni di privacy). A darne comunicazione ai docenti, al personale, agli studenti e alle famiglie una comunicazione dell’istituto.

Un controllo svolto dal Dipartimento di Prevenzione ha riscontrato la positività della persona e così l’ASUR di Jesi ha stabilito la quarantena per la classe e i docenti coinvolti.

Si tratterebbe di un caso asintomatico ma, come da protocollo, la scuola ha provveduto ad isolare tutti gli studenti della sua classe e gli insegnanti. Per far fronte alla mancanza dei docenti in quarantena, per il momento 20 classi effettueranno la Didattica digitale a distanza mentre le restante classi faranno lezione normalmente in presenza.

La scuola, già dal pomeriggio di oggi, provvederà alla sanificazione delle aule, dei bagni e degli spazi.

Sarà il Dipartimento di Prevenzione a contattare chi, entrato in contatto con la persona individuata positiva, dovrà sottoporsi a isolamento e tampone per contenere il contagio.