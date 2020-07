"Stupor Noctis" al Museo Federico II arrivano le serate medievali | Password Magazine

JESI – Partita da poche settimane, la nuova gestione del Museo Federico II in mano alla start up RNB4Culture ha già programmato un cartellone di iniziative che arriverà fino a settembre inoltrato.

Oggi, venerdì 31 luglio, e domani, sabato 1 agosto, ad animare le calde serate estive ci penseranno eventi medievali realizzati nel cortile del museo. In collaborazione con la Fondazione Federico II e grazie alla Compagnia del Sole e alla Cantiga del la Serena, questa sera alle 21:30 andrà in scena “Dialoghi e Musica Medievale nel Cortile” mentre domani, alla stessa ora, sarà la volta di “Dialoghi con l’Imperatore”.

Gli eventi, a numero limitato, saranno gratuiti per tutti i possessore della Card Museo (acquistabile presso la biglietteria).