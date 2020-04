Sul sito del comune di Jesi, uscito l’avviso pubblico per i “Buoni Spesa”

JESI – Lo aveva annunciato il premier Conte circa 10 giorni fa, i “buoni spesa” per aiutare le famiglie in difficoltà. Ora i comuni hanno deciso i vari criteri di assegnazione alle famiglie. Sul sito del comune di Jesi troviamo l’avviso pubblico, valido anche, si legge, per altre comunità. L’elenco:

Jesi

Monsano

Monte Roberto

Morro d’Alba

Filottrano

Mergo

Maiolati Spontini

Castelplanio

I residenti possono presentare richiesta per beneficiare dell’acquisto di generi alimentari da utilizzarsi esclusivamente in uno degli esercizi commerciali convenzionati di cui all’elenco costantemente aggiornato e pubblicato sul sito dell’ASP AMBITO 9.

I cittadini dovranno recarsi nell’esercizio commerciale del proprio comune di residenza sulla base delle disposizioni del DPCM 11/03/2020.

Il link all’avviso: AVVISO PUBBLICO