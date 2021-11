Taglio del nastro per il nuovo Conad superstore | Password Magazine

JESI – Una nuova veste per il Conad di Jesi. Questa mattina, alle ore 9 è stato inaugurato il nuovo supermercato, in via Don A. Rettaroli 7, completamento rinnovato in 4 settimane. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Massimo Bacci e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati – Conad Luca Panzavolta insieme al proprietario e nuovo socio Conad Vincenzo Eco. Presente anche il parroco Don Federico Rango, referente del progetto Policoro della pastorale sociale del lavoro della diocesi di Jesi, per la benedizione.

«Il superstore – spiega l’amministratore delegato Luca Panzavolta – è stato totalmente rinnovato non solo nella parte edile-impiantistica ma anche in tutte le attrezzature e nella proposta commerciale: dalla gastronomia con cucina interna per la preparazione di piatti pronti alla cottura del pane, dalla pescheria e la macelleria servita all’enoteca molto rifornita e un ampio spazio per la parte extra alimentare».

Il nuovo punto vendita di 3 mila metri quadri dedica un grande spazio anche alle eccellenze del marchio Conad, leader nazionale di mercato, e ai prodotti tipici del territorio marchigiano. Inoltre è stata completamente rinnovata la galleria con commercianti locali, il bar e la parafarmacia. La grande novità è il servizio casse.

«Oltre al servizio classico di cassa – continua Panzavolta – sono state ampliate le casse automatiche o anche dette le Casse Speedy e ancora più veloci le Casse Smart, munite di un macchinetta che permette di pagare in automatico con la Conad card. Dall’altra parte abbiamo lavorato molto sulla formazione del personale e soprattutto abbiamo da oggi il nostro nuovo socio che prende in gestione questo punto vendita. Ci auguriamo che possa avere un ottimo successo» .

I nuovi orari di apertura sono tutti i giorni dalle 7.30 alle 20.30, domenica compresa.