Tamponamento a tre, una donna finisce in ospedale

JESI – Tre auto coinvolte, un ferito. È il bilancio del tamponamento a catena avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale dell’Acquasanta, tra Jesi e San Marcello. Per causa in corso di accertamento, tre mezzi – un furgoncino, una Opel e una Fiat Punto – si sono urtati. Nell’impatto, una delle vetture è uscita di strada, finendo per metà in un fosso. La donna di 69 anni, originaria di Senigallia, che viaggiava a bordo è stata soccorsa dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Lamentava dolori al petto e alla schiena per la botta, per questo è stata trasportata con un codice giallo al Pronto soccorso di Jesi per accertamenti.