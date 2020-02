Tamponamento in via Guerri, una donna in ospedale

JESI- Tamponamento in via Guerri, due le auto coinvolte. Lo scontro è avvenuto davanti il distretto sanitario Asur intorno le 14.30, tra una Yaris e una Ford.

L’incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Una donna di origini peruviane di 48 anni è stata trasportata in ospedale dal personale della Croce Verde di Jesi per dolori al collo. Nessun ferito dunque in condizioni gravi, sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi.

È il secondo tamponamento che avviene oggi, il primo senza feriti si era già verificato intorno le 12 tra una Fiat Punto e una Bmw davanti il ristorante Rusticanella. Per i rilievi e regolazione del traffico la Polizia locale, la circolazione è stata garantita alternando i sensi di marcia.