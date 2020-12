Tamponi inaffidabili? Presentato esposto alle Procure della Repubblica delle Marche | Password Magazine

REGIONE – Il Comitato Regionale Salute e Diritti Marche – CoReSaDiMa la scorsa settimana ha depositato presso le Procure della Repubblica delle Marche un esposto ad oggetto i Tamponi test per Sars-Cov-2.

«Sulla base di documentazione redatta da tecnici ed esperti, abbiamo reso edotta la Magistratura delle forti criticità evidenziate, inerenti l’attendibilità dei tamponi e dei test seguenti con tecnologia RT-PCR usati dall’inizio della diffusione del Sars-Cov-2 in Italia – si legge in una nota – Le memorie allegate richiamano informazioni e dati da documenti ufficiali dell’Istituto Superiore di Sanità, della Commissione Europea, del CDC-Centers for Disease Control and Prevention Control americano, nonché recente giurisprudenza di altri Paesi della UE ed informazioni apparse sulla prestigiosa rivista scientifica Science.

Sulla base di tali test negli ultimi mesi è proseguita una pesantissima e allarmante campagna informativa sui media, sono stati elaborati e diffusi dati con rilevanza statistica, sono stati emessi provvedimenti fortemente restrittivi dei diritti individuali e collettivi che hanno colpito pesantemente l’economia generale del Paese, le attività produttive, l’istruzione dei nostri figli e, più in generale, la quotidianità dei cittadini.

Abbiamo perciò ritenuto doveroso rivolgerci alla Magistratura affinché provveda a fare chiarezza, ad individuare eventuali fattispecie penalmente rilevanti e, nel caso, a perseguirne i responsabili.

Abbiamo ufficialmente e legalmente costituito un Comitato Regionale denominato “Comitato Regionale Salute e Diritti Marche – CoReSaDiMa” e quella di oggi è solo la prima di una serie di azioni, giudiziali, stragiudiziali, comunicative, informative ecc… che intendiamo intraprendere per tutelare diritti fondamentali come quello alla Salute, pubblica ed individuale, quello alla trasparenza, alla legalità ed al rispetto dei dettami Costituzionali, mai come in questi ultimi mesi così compromessi».

Al seguente link, video della presentazione dell’esposto presso la Procura della Repubblica di Ancona: https://youtu.be/0M4djwJorzk

Al seguente link, video della presentazione dell’esposto presso la Procura della Repubblica di Ascoli Piceno: https://youtu.be/Yfette2-Jq4