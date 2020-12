Tamponi tutti negativi nei 5 centri diurni per disabili | Password Magazine

JESI – Tutti negativi i tamponi su utenti e operatori dei cinque centri diurni per disabili gestiti dall’Asp Ambito 9. Si tratta delle due strutture di Jesi e di quelle di Filottrano, Staffolo e Cingoli che ospitano complessivamente 58 persone seguite da 38 assistenti. Prosegue, dunque, con la massima cura e il rigoroso rispetto dei protocolli, l’attività a servizio di una particolare tipologia di utenti che in questa lunga fase della pandemia ha avvertito forse più di altri la difficoltà a quel costante contatto quotidiano che permette legami e condivisione con il personale dei servizi sociali che presta la propria opera nei centri.

«L’esito dei tamponi nei centri diurni – ha sottolineato il presidente dell’Asp Ambito 9, Matteo Marasca – è un altro importante segnale che si aggiunge, a quello appena ricevuto, della negatività anche di tutti gli operatori a servizio della casa di riposo di Jesi. Ringrazio coloro che stanno contribuendo a garantire servizi fondamentali per i soggetti più fragili mantenendo alta l’attenzione affinché non si creino focolai».