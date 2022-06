T'ASPetto al Mare, l'iniziativa di Asp e Uisp | Password Magazine

JESI – Tutte le famiglie con reddito Isee fino a € 15.000 che risiedono in uno dei 21 Comuni dell’Ambito Sociale IX, potranno accedere allo stabilimento balneare “Solaria” di Senigallia pagando appena € 8,00 giornaliere per un ombrellone e due lettini.

L’iniziativa, frutto di un percorso di co-progettazione tra l’Asp e la Uisp si pone l’obiettivo di agevolare, con tariffe largamente al di sotto di quelle di mercato, servizi balneari alle famiglie con un tetto di reddito per il quale sono già previsti altri benefici a livello nazionale.

Il “Solaria” è collocato ai Bagno 102, nel Lungomare Da Vinci di Senigallia ed è perfettamente attrezzato per lo svago, per lo sport, per le attività dei bambini e delle persone con disabilità.

Gli accessi dovranno essere minimo 5 fino a un massimo di 10 (con 10 accessi ve ne sarà uno in omaggio). L’Asp comparteciperà con 5 euro ad ingresso a famiglia, ma sarà anche protagonista di un progetto, denominato “Colonia per adulti”, che prevede, per talune famiglie seguite dai servizi, la possiiblità di partecipare appunto a colonie marine per due settimane, con accompagnamento al mare, servizi dello stabilimento e rientro per pranzo. Ci sono, inoltre, dei posti gratuiti per 2 famiglie ucraine.