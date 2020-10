TDM: «Più trasparenza sul numero reale di pazienti covid al Carlo Urbani» | Password Magazine

JESI – «Pur apprezzando la volontà e gli sforzi della Direzione sanitaria e di tutti gli operatori sanitari del Carlo Urbani affinché possano mantenere, almeno in parte, quelle prestazioni ordinarie che nel corso della prima ondata sono state cancellate completamente con grandi disagi e rischi per la salute del paziente, non possiamo però far mancare alla cittadinanza la trasparenza necessaria sulla evoluzione dell’attività ospedaliera dopo i primi casi di pazienti positivi». Così il Tribunale per i Diritti del Malato (TDM) che chiede maggiore chiarezza: «I dati che ci sono forniti giornalmente dall’ Osservatorio epidemiologico ARS e non più dal Gores, devono essere assolutamente rispondenti alla realtà dei casi registrati con la corretta collocazione degli stessi, è un nostro diritto inalienabile – fa sapere il coordinatore Pasquale Liguori -. Purtroppo dobbiamo dire che così non è stato nelle scorse giornate quando a noi risultava con certezza una paziente in Rianimazione e l’Osservatorio non lo riportava; e ancora ieri vi erano 5 pazienti in BPN (oggi sei) che le statistiche non registravano. Non significa fare allarmismo se chiediamo di sapere con certezza quanti positivi ci sono nel nostro ospedale e dove sono collocati, ciò è necessario per dare ai cittadini indicazioni precise sulle aree dell’ospedale che ormai già sono Covid (vedi la BPN che ha già trasferito tutti i pazienti non Covid) e soprattutto per richiedere alla Direzione Sanitaria del Carlo Urbani di approntare da subito una comunicazione chiara e dettagliata sui percorsi protetti che il paziente non Covid deve seguire in sicurezza al fine di non mettere a rischio di contagio chi va in ospedale per fare accertamenti o esami diagnostici; oggi ancora non è così, ascensori e scale sono in commistione tra pazienti “sporchi” e “puliti”, facciamo perciò appello alla Direzione di attivarsi immediatamente per dare sicurezza al cittadino che, entrando in ospedale, non deve temere di essere contagiato».