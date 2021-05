«Teatro Moriconi, perenni lavori in corso: a quando la riapertura?» | Password Magazine

JESI – «Teatro Moriconi: riapertura rinviata a data da destinarsi per perenni lavori in corso». Questo l’oggetto dell’interpellanza presentata dalla consigliera del gruppo consiliare PD Emanuela Marguccio, all’opposizione:

«Dal mese di febbraio 2018 il Teatro Moriconi è chiuso per procedere alla messa in sicurezza dell’intero complesso – si legge nel documento -, il Comune ha investito per la messa in sicurezza in oggetto circa 300 mila euro finanziati con apposito mutuo. Il Teatro doveva riaprire a fine 2018, ma è stato di recente stimato che, salvo imprevisti, occorrerà attendere addirittura fino a primavera 2022 prima di poter avere il piacere di poterlo utilizzare per gli spettacoli dal vivo; la chiusura del Moriconi, che perdura da oltre 3 anni, ha provocato forti e inevitabili ripercussioni sull’attività teatrale e culturale della città sia prima della pandemia che oggi, momento in cui i teatri stanno gradualmente riaprendo dopo il totale fermo delle loro attività a causa dell’emergenza pandemica».

A questo, la consigliera Marguccio chiede «per quale motivo il Teatro Moriconi è ancora interessato dai lavori programmati nel 2018 e come intende procedere l’Amministrazione per anticipare la riapertura della struttura rispetto a quanto annunciato, in modo da poter garantire al più presto un’adeguata programmazione di spettacoli dal vivo in città» considerato che «l’Amministrazione ha previsto di svolgere ulteriori lavori all’interno del Teatro per realizzare la casa della musica e del cinema utilizzando parte della donazione di Cassio Morosetti, lavori che, in base a quanto preannunciato, allungheranno ulteriormente i tempi di attesa per la riapertura del complesso di San Floriano e che «in città gli spettacoli dal vivo continueranno inevitabilmente a subire drastiche riduzioni a discapito principalmente dei più giovani, considerato il fatto che il Teatro ha sempre ospitato la programmazione dell’ATGTP (Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata)».