Teatro Pergolesi, ecco i volti di «Io sono l'opera 2021» | Password Magazine

JESI – «Io sono l’opera 2021. L’opera lirica è parte di noi e della nostra città», presentata al Teatro Pergolesi la terza edizione della campagna di comunicazione della Stagione Lirica.

Il progetto, curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini, vede come testimonial di tre delle opere in programma una donna, un uomo e una coppia del territorio, ritratti in una performance fotografica dalla fotografa Francesca Tilio. La strategia di comunicazione è di Premiata Fonderia Creativa, con la collaborazione di Associazione JesiCentro e il Comune di Jesi. Lo sponsor tecnico dell’iniziativa è Digitall stampa digitale. «Quello che mi colpisce è che questi progetti nascono se diamo credito a delle professionalità che ci fanno proposte distanti da quelle tradizionali- afferma Lucia Chiatti, Direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini -. Vorrei ringraziare chi ha avuto questa idea che portiamo avanti da tre anni e ci ha coinvolti, ringrazio Premiata Fonderia Creativa, Francesca Tilio, l’Associazione Jesi Centro, perché possiamo uscire dal teatro solo se la città è con noi. Il teatro ha il potere di toccare i nostri cuori, e credo che questo potenziale vada ancora scoperto». Alle affermazioni del Direttore Chiatti si accodano quelle dell’assessore alla Cultura del Comune di Jesi Luca Butini: «Questa iniziativa è geniale, l’ingegno si manifesta. Chi ha ideato e realizzato questa campagna compie un atto di genio e voi ne siete protagonisti perché, attraverso un processo dalla fruibilità immediata, crea un legame indissolubile per il tessuto sociale cittadino. Questo legame di appartenenza tra noi e i luoghi della cultura è fondamentale per la sopravvivenza di questi luoghi; il teatro è un pezzo fondamentale per chi ha la fortuna di vivere o frequentare questo territorio, e per sentirselo dentro deve essere disposto a difenderlo con i denti da ogni possibile minaccia. Questo si realizza creando questo tipo di legami. Sono certo che da questa effervescenza ne nasceranno di altre».

In «Io sono l’opera» 28 cittadini e cittadine di Jesi, di cui 22 singoli e 3 coppie, hanno interpretato i protagonisti delle opere della Stagione Lirica. Sono stati scelti Silvia Segnan per «Maria De Buenos Aires» opera-tango di Astor Piazzolla, Giovanni Battista Goffredo per «Il Castello del principe Barbablù» di Béla Bartòk, e Emanuela Cicconi e Stefano Squartini per «Il Segreto di Susanna» intermezzo di Ermanno Wolf-Ferrari. «C’era questa volontà di tessere relazioni con il pubblico e la città- spiega Cristian Carrara, Direttore artistico Fondazione Pergolesi Spontini – dal gruppo di lavoro è uscita fuori l’idea del volto: nell’opera lirica ci sono dei personaggi e lo spettatore si identifica in loro. L’idea è stata quella di utilizzare i volti dei cittadini jesini, chiedendo a loro di immedesimarsi nei protagonisti dell’opera lirica. L’opera può apparire distante, ma il meccanismo teatrale annulla questa distanza. L’opera lirica non è per pochi, questa campagna vuole dire proprio “io sono l’opera”, ovvero ne posso diventare protagonista; è un invito sotteso per dire che il teatro è per tutti». I ritratti fotografici sono dell’artista Francesca Tilio, che spiega: «Quest’anno temevo di ripetermi in un’iniziativa che portiamo avanti da tre anni ma poi, terminato il lavoro, ho pensato che potrei farlo per 100 anni e ogni volta sarebbe differente, perché cambiano le persone, le opere, i nostri approcci. Sono convinta di quanto sia potente il mettersi in relazione con il pubblico e con i cittadini. Le persone rispondono sempre in maniera inaspettata». Il lavoro grafico in stile poster art è stato curato da Premiata Fonderia Creativa, soprattutto da Gabriele Zannotti, che afferma: «Si tratta di un’unione di fotografia, grafica e illustrazione, come il teatro che unisce diverse discipline. Il lavoro in sé è difficile, come la scelta delle persone perché si potrebbero rappresentare più personaggi ma i protagonisti solo pochi; i lavori si rifanno alla affiche di inizio secolo come René Gruau, che con poche pennellate dava origine ad un corpo».

I ritratti di tutti e 28 i partecipanti saranno protagonisti della campagna promozionale della Stagione Lirica sui social media e saranno esposti nelle vetrine dei negozi del centro storico. Alfredo Benigni, Presidente dell’Associazione JesiCentro, fa sapere: «Ringraziamo per la collaborazione che viene rinnovata per il terzo anno, anche se il nostro contributo è marginale. Siamo molto orgogliosi del teatro e dell’iniziativa di spingersi fuori dal palazzo». Hanno partecipato all’iniziativa Ana Sturza, Christiane Hunger, Serena Liguori, Eleonora Cola, Martina Manoni, Anna Maria Meloni, Dalila Ramazzotti, Cinzia Gismondi, Nadina Rosati, Sara Giampieri, Valentina Piccioni, Giulia Eleonora Molinaro, Grazia Trimarchi, Matteo Canestrari, Beatrice Guerri, Stefania Carotti, Chiara Ciciliani, Maria Marchegiani, Monica Sgardi, Georgia Spaccapietra, Maria Felicita Triccoli e Marco Torcoletti, Simone Tiberi e Alice Bocchini.

A cura di Chiara Petrucci