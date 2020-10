Teatro Pergolesi, il dittico Lesbina e Milo e balletto Suite Italienne conquista il pubblico | Password Magazine

JESI- Sabato 17 ottobre e domenica 18 ottobre, inaugurando la 53esima Stagione Lirica del Teatro Pergolesi di Jesi, è andato in scena il dittico Suite Italienne, passo a due su musica di Igor Stravinskij, e Lesbina e Milo, di Giuseppe Vignola, intermezzi per musica in chiave moderna, due prime esecuzioni per un viaggio nel ‘700 napoletano. Il dittico è stato enormemente apprezzato dal pubblico, ridotto secondo le normative anti Covid-19 vigenti, che si è profuso in lungo applauso rivolto ad entrambe le esecuzioni.

Suite Italienne su musica di Igor Stravinskij, una produzione Daniele Cipriani Entertainment su commissione del Teatro Pergolesi di Jesi, vede come protagonista Pulcinella, celebre maschera a mezzo volto della Commedia dell’Arte, e la sua storia è ricostruita dai coreaografi/ballerini Sasha Riva e Simone Repele (Riva & Repele danzarte, Ginevra, Svizzera), accompagnati da Riccardo Pes al violoncello e Andrea Boscutti al pianoforte. La visione artistica e la linea semplice ma elegante di Riva e Repele svela i lati che compongono la figura di Pulcinella, come un viaggio introspettivo volto a delinearne i dettagli e che crea un legame tra la maschera e la figura umana. Pulcinella viene visto come un insieme di contrasti, stupido e furbo, demone e angelo, saggio e sciocco, continuamente in sospeso tra i pericoli della città partenopea eppure sempre pronto ad uscirne con allegria. I costumi sono firmati da Anna Biagiotti, ma quello di Pulcinella è firmato dall’artista spagnolo Pablo Picasso, che aveva disgnato di costumi per Pulcinella (1920), balletto creato da Léonide Massine per i Ballets Russes di Serghei Diaghilev. Stravinskij, dalla partitura da lui composta per Pulcinella, basata su pagine incompiute di Pergolesi, traeva la sua Suite Italienne per violoncello e pianoforte.

Daniele Cipriani ha dimostrato che anche durante questa pandemia è possibile proporre spettacoli godibili, nonostante il ridotto numero di protagonisti, affermando che: “Questa linea semplice ma elegante permette alla fiamma della danza di continuare a sfavillare”.

Lesbina e Milo, intermezzi per musica del compositore napoletano Giuseppe Vignola (1662-1712), era inserita nel dramma La fede tradita e vendicata, come intermezzo comico secondo la prassi dell’epoca, per poi ottenere un riconoscimento come opera a sé stante. I tre intermezzi, la cui revisione critica è di Maria Chiara Olmetti,regia di Deda Colonna, scene di Benito Leonori, musiche dirette da Marco Ferruglio e interpretate dalla FORM (Orchestra Filarmonica Marchigiana), e il cui light designer è Alessandro Carletti, narrano la vicenda di Lesbina e Milo, interpretati dal soprano Giulia Bolcato e dal tenore di origini marchigiane Alberto Allegrezza. I due personaggi sono stereotipati ma ben delineati, Lesbina è esperta, avvezza alle dinamiche di seduzione e della corte,è disillusa e reagisce accumulando, come simboleggiano i vari oggetti presenti in scena, e ridicolizza Milo, giovane inesperto che le fa la corte e, pauroso, ha anche abbandonato il mestiere di soldato, ma non fa che vantarsi con lei delle sue prodezze. I due si cercano e tentano un approccio, senza mai concretizzare il loro incontro, fino a che Lesbina lo allontana e rivendica la sua libertà.

Nell’allestimento, tra un atto e l’altro, troviamo immagini di teatri abbandonati e in rovina, che danno allo spettatore l’opportunità di contemplare un mondo in cui la bellezza è appassita, in cui la magia del teatro è ridotta ad ammassi di frammenti di scenografie. Spiega Benito Leonori: “I corpi addormentati dei magazzini tornano per il dormiveglia della messa in scena dove l’abbandono è il paesaggio di un’esistenza tra il dramma e la commedia”.

Il finale si esprime in maniera metateatrale: le persone che hanno lavorato per allestire lo spettacolo si ritrovano sul palcoscenico, muniti di mascherina, continuando il loro lavoro e mescolandosi ai personaggi. Il confine tra finzione e realtà è debole, ma il messaggio simbolico è chiaramente rappresentato: “finché attorno ad una prima si riuniscono le persone che servono per allestire uno spettacolo, c’è speranza; a Jesi si ricomincia” (Deda Cristina Colonna).

A cura di Chiara Petrucci