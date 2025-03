Teatro Ragazzi – Domenica 23 marzo ore 17 spettacoli per famiglie a Fabriano e a Chiaravalle

Prosegue la 41^ Stagione di Teatro Ragazzi, con gli spettacoli “Il più furbo” al Teatro Gentile di Fabriano, e “Mago per svago” al Teatro Giacconi di Chiaravalle.

Prosegue, in 19 comuni delle Marche, la 41esima Stagione di Teatro Ragazzi curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. La rassegna è sostenuta dai Comuni di Appignano, Arcevia, Castelbellino, Chiaravalle, Corinaldo, Cupramontana, Fabriano, Jesi, Montecarotto, Montemarciano, Osimo, Ostra, Santa Maria Nuova, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico, Ministero della Cultura, Regione Marche-Servizio beni e attività culturali, AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, CMS Consorzio Marche Spettacolo, in collaborazione con Fondazione Pergolesi Spontini, Jesi Educa, Musei Civici città di Jesi, Avis Comunale Jesi, Digitall.

Domenica 23 marzo 2025, ore 17, al Teatro Gentile di Fabriano va in scena una libera interpretazione di alcune tra le più celebri fiabe per l’infanzia, nello spettacolo “Il più furbo” della compagnia Teatro Gioco Vita, tratto dall’omonimo libro di Mario Ramos. In scena, Andrea Coppone, la regia e le scene sono di Fabrizio Montecchi, l’adattamento teatrale è curato da Enrica Carini e Fabrizio Montecchi. Nel libro “Il più furbo” di Mario Ramos, il grande lupo cattivo, convinto di essere il più astuto, elabora un piano per mangiare Cappuccetto Rosso e sua nonna. Tuttavia, un imprevisto lo lascia chiuso fuori di casa vestito da nonna. Travestito, vaga nel bosco incontrando personaggi fiabeschi (come i Tre Porcellini e i Sette Nani), che lo deridono scambiandolo per un’innocua vecchietta. La sua vanità crolla, ma Cappuccetto Rosso, gentile e solidale, lo aiuta. Con ironia e leggerezza, Ramos trasforma il lupo in un personaggio goffo e umano, che ispira simpatia e invita a riflettere sui nostri limiti, mostrando come la vita, anche nei momenti difficili, sia un’avventura da vivere con gioia.

Stesso giorno, sempre alle ore 17, al Teatro Giacconi di Chiaravalle, va in scena “Mago per svago”, divertente spettacolo di teatro-circo, di e con Simon Luca Barboni e Mirco Bruzzesi, in una produzione L’Abile Teatro. Concepito come uno spettacolo muto, è in effetti tutt’altro che silenzioso. Mago per Svago si rivela al pubblico grazie alla sua colonna sonora. Un ritmo trascinante che nei suoi accenti racchiude i momenti più significativi della storia. Racconta di un mago e del suo spettacolo, ma soprattutto, racconta di un assistente e del suo desiderio di conquistare la scena. La classica magia come la conosciamo, viene così riproposta in una forma inedita: una parodia di se stessa. L’assistente e il suo ricalcare il “grande mago”, gli imprevisti, gli errori, fino ad un epilogo che ribalta l’intera scena e commuove lo spettatore. Lo spettacolo rende possibili diversi livelli di lettura comunicando efficacemente al bambino grazie all’assenza di testi recitati e alla mimica claunesca dei protagonisti, ma ottiene anche il favore degli adulti, per gli esercizi di tecnica circense e il livello delle magie proposte.