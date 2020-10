Telemedicina, se ne parla stasera con il Rotary Club Jesi | Password Magazine

JESI – Appuntamento questa sera, ore 21, con i medici di medicina generale della Vallesina, presso la sala ex circoscrizione san Francesco. L’incontro, organizzato dal Rotary Club Jesi, servirà ad illustrare il progetto di Telemedicina. In collaborazione e con il patrocinio del Comune di Jesi, vi parteciperanno oltre 70 medici di famiglia del nostro territorio, grazie al coordinamento del dott. Guglielmo Cherubini. Il presidente del Rotary Marco Pozzi illustrerà le caratteristiche e le potenzialità della telemedicina, che consentirà ai medici di seguire i pazienti da remoto e di avere in tempo reale il loro quadro clinico, per il tramite di speciali apparecchiature. Sarà presente anche l’assessore Marialuisa Quaglieri.