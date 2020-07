Tenta di togliersi la vita, salvato dai carabinieri | Password Magazine

JESI – Tenta di togliersi la vita ma viene salvato in tempo dai carabinieri. É accaduto questa notte a Jesi, nelle prossimità del centro città, per motivi ancora in corso di accertamento. L’uomo, un 50enne, aveva deciso di farla finita chiudendosi nell’auto e saturando l’ambiente con il GPL di una bombola da cucina, infilando anche una busta di plastica sul capo. Allertati dalla centrale operativa, i militari del Nucleo radiomobile si sono precipitati sul posto e sono riusciti a salvarlo in tempo, affidandolo poi alle cure del 118. Ora il 50enne è fuori pericolo.