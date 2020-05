Terapia al plasma, via libera nelle Marche. Ceriscioli: «Nessuno stop»

REGIONE – Il Comitato etico ha comunicato, nel pomeriggio, il proprio parere favorevole, all’unanimità, per la sperimentazione della terapia al plasma, sperimentazione che prenderà il via a partire dalla mezzanotte di oggi. «Nessuno stop dunque – afferma il presidente Luca Ceriscioli –. I fatti dimostrano la verità fino in fondo. È stato creato un allarme inutile, generando convincimenti e preoccupazioni infondate per i cittadini e, soprattutto, approfittando della fragilità delle persone malate. Come sempre forniremo una informazione trasparente e puntuale, anche su questo tema, coinvolgendo gli esperti e i tecnici, con lo stile che proprio in questi giorni ci ha portato anche il riconoscimento del Sole24Ore Infodata, che ci pone tra le Regioni che stanno comunicando l’emergenza in modo completo, trasparente e puntuale, con i dati e con i fatti».