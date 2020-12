Scossa di terremoto avvertita anche nelle Marche | Password Magazine

Avvertita anche in Vallesina la scossa di terremoto che intorno alle 12.20 è stato avvertito lungo tutta la fascia Adriatica, da Trieste a Bari passando per Ancona. Probabile epicentro in Croazia: lo riporta il sito InMeteo.

Dai primi dati del centro sismico del Mediterraneo (EMSC) il terremoto ha raggiunto la magnitudo 6.3 sulla scala richter, con ipocentro a 10 km di profondità. Epicentro poco a sud di Zagabria, dove già ieri mattina si era verificata una scossa forte, ma molto più debole di quella odierna.