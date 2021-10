Terza dose, da sabato prenotazioni aperte anche per over60: vaccinazioni da lunedì | Password Magazine

REGIONE – «Da sabato prossimo sarà possibile prenotare terze dosi di vaccino per tutte le persone con più di 60 anni». Lo ha annunciato questa mattina l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, a margine di una conferenza stampa all’ospedale Murri di Jesi.

«La vaccinazione inizierà lunedì della prossima settimana – spiega – La terza dose sarà Pfizer per tutti, anche per coloro che hanno ricevuto le prime due dosi Astrazeneca con vittore virale».

E aggiunge: «In via generale la vaccinazione sta andando bene, la nostra Regione è nella media nazionale. I camper hanno garantito una somministrazione aggiuntiva in molte zone. Chiaro che anche nelle Marche, come nelle altre regioni, c’è questa fascia piuttosto significativa di persone che rinuncia al vaccino, c’è dunque un percorso che dobbiamo completare. Nella conferenza stato-regioni, avevo chiesto che i lavoratori sia del settore pubblico e privato dovessero essere sottoposti a tamponi anche gratuiti da parte dell’esercizio sanitario nazionale ma questa idea non è stata condivisa in via generale e fino a questo momento speriamo non ci siamo problemi di ordine pubblico»

Da lunedì 20 settembre è partita la somministrazione della dose addizionale della vaccinazione anti Covid-19 ad alcune categorie prioritarie di popolazione, ovvero soggetti sottoposti a trapianto di organo solido o con marcata compromissione della risposta immunitaria per cause legate alla patologia di base o a trattamenti farmacologici. Tale dose potrà essere effettuata dopo almeno 28 giorni dall’ultima dose.

Dal 20 settembre sono quindi partite le chiamate dirette dai centri ospedalieri rivolte alla platea indicata (ovvero ai soggetti con le patologie specificate nella Circolare del Ministero della Sanità del 14 settembre scorso).

Come per le precedenti somministrazioni, se la persona è in difficoltà a raggiungere le sedi ospedaliere può contattare il proprio Medico di Medicina Generale che potrà programmare la vaccinazione a domicilio.

Dal 21 settembre, per tutti coloro che pur appartenendo alla categoria sopra indicata non sono però seguiti dagli Specialisti Ospedalieri, è attiva la prenotazione nel portale di POSTE Italia raggiungibile anche dal sito della Regione. Dal 28 settembre, in anticipo rispetto alle altre regioni, previa autorizzazione della struttura commissariale, la Regione Marche ha avviato la vaccinazione con la somministrazione di una dose booster (richiamo dopo un ciclo di vaccinale primario) nelle RSA, pubbliche e private, sia per gli utenti che per il personale, per una popolazione totale target di oltre 9.000 soggetti.

Dal 30 settembre, è possibile la somministrazione di una dose booster di vaccino anche ai soggetti ultra ottantenni (classe 1941 e precedenti, circa 111.000 persone) che hanno già ricevuto le 2 dosi del vaccino (o la dose singola se Janssen) con seconda dose effettuata almeno 6 mesi prima.