Terza dose, in corso le somministrazioni nelle Case di riposo gestite dall'Asp | Password Magazine

JESI – Sono in corso le somministrazioni della terza dose agli anziani nelle case di riposo gestite dall’Asp Ambito 9. Praticamente completate quelle nelle strutture di Cingoli, Staffolo e Apiro dove sono presenti complessivamente 77 ospiti. Qui hanno ricevuto la terza dose tutti gli anziani, ad eccezione di una decina perché malati o perché il periodo di tempo dalla seconda vaccinazione era inferiore ai 6 mesi. Ovviamente appena si presenteranno le condizioni utili, anche questi riceveranno la dose di richiamo. Vaccinati con la terza dose anche gli operatori presenti nelle tre strutture: quasi una cinquantina in tutto, compresi 4 stagisti. Anche in questo caso mancano alla vaccinazione alcuni di essi che effettueranno comunque la terza dose nelle forme e nei tempi previsti.

Da qui a fine settimana si procederà poi con la somministrazione della terza dose agli ospiti e agli operatori della casa di riposo di Jesi che, come noto, è la più ampia con oltre 110 anziani presenti.

Da parte dell’Asp Ambito 9 sono osservate scrupolosamente tutte le misure previste dalla normativa per l’accesso dei familiari in visita e per le attività di animazione al fine di assicurare agli ospiti presenti anche i più elevati standard di sicurezza sanitaria.