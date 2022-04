«Ti leggo un libro per raccontarti il mondo» | | Password Magazine

JESI – «Ti leggo un libro per raccontarti il mondo» è il titolo dell’incontro formativo organizzato dalla Biblioteca e rivolto a genitori, nonni, educatori, ma anche insegnanti sull’importanza della lettura ad alta voce come relazione tra adulto e bambino.

L’obiettivo del percorso, curato dall’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata, è quello di offrire agli adulti conoscenze teoriche e competenze pratiche riguardo l’atto della lettura condivisa, per imparare ad instaurare una connessione con il bambino tramite il libro e la lettura come gioco relazionale e creativo.

In una intera giornata, quella di sabato 9 aprile, si parlerà del potenziale trasformativo di “tutte” le storie, della scelta di un libro da leggere insieme, che metta in comunicazione il mondo dell’adulto con quello del bambino. Ci si soffermerà sul come, il dove, il quando leggere insieme un libro, presentando spunti, tratti da tecniche di narrazione teatrale, che possano aiutare gli adulti a coltivare una propria cifra nell’approccio alla pratica della lettura ad alta voce, nutrendo il proprio bagaglio esperienziale. Si porrà l’accento sulla dimensione del gioco, fondamentale soprattutto se l’obiettivo è quello di creare una situazione significativa per il bambino: un momento di apprendimento e confronto.

Un vero e proprio corso strutturato accompagnerà i partecipanti in questo percorso che è gratuito, ma con posti limitati. Per questo gli interessati possono ricevere ulteriori informazioni o prenotarsi chiamando ogni pomeriggio alla Biblioteca Ragazzi dove si terrà il corso al numero 0731 213888. Info anche sul sito internet www.bibliotecaplanettiana.it