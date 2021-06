«TI-ST-R-APPO», l'iniziativa del Liceo artistico Mannucci di Jesi | Password Magazine

JESI -«TI-ST-R-APPO», presentata oggi in conferenza stampa l’iniziativa del Liceo Artistico Edgardo Mannucci. Il progetto, iniziato dalle classi seconde nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica, è stato esteso a tutta la scuola e hanno partecipato sia studenti sia insegnanti e personale ATA, e ha previsto la decorazione di tappi di sughero di bottiglie di vino da lasciare in tutta la città di Jesi; sarà possibile raccoglierli dai cittadini, e grazie ai ganci possono essere trasformati in portachiavi.

«Il progetto nasce sull’onda di un sasso per un sorriso, iniziativa libera di comuni costieri, ma volevamo fare qualcosa di più specifico e legato al territorio – spiega la professoressa Giuliana Pallotto, ideatrice del progetto- il tappo dedicato al verdicchio si aggancia al nostro territorio, ed è anche un elemento beneagurante perché è quello che rimane su una tavola di commensali dopo aver festeggiato. Chi lo troverà avrà una piccola opera d’arte creata dagli studenti, e mi auguro che avrà un momento piacevole e di sorriso. Tutti noi abbiamo bisogno di un momento piacevole soprattutto in questo momento».

«Questa è l’ultima iniziativa che la scuola fa a chiusura dell’anno, che è stato molto difficile, ma abbiamo cercato di mantenere una continuità ai ragazzi con l’apertura dei laboratori quando era possibile. Il nostro dirigente scolastico Francesco Maria Orsini ha sfruttato le occasioni di riapertura e si è fatto carico di garantire un contatto con la scuola e il diritto allo studio ai ragazzi, che è una necessità perché questa è una scuola legata al fare e ai laboratori. Abbiamo fatto diverse iniziative, accogliamo proposte del territorio e proponiamo anche, per permettere ai ragazzi di confrontarsi con realtà esterne afferma la responsabile di sede Professoressa Stefania Sparaciari».

Alcune studentesse che hanno partecipato all’iniziativa hanno raccontato la propria esperienza: «È stata un’esperienza significativa per tutti quanti, visto anche il momento. Fare disegni sui tappi ci ha aiutato a confrontarci tra di noi e a strapparci un sorriso; abbiamo immaginato chi lo riceverà, e chi lo riceverà avrà anche un’emozione».

Chi trova uno dei tappi può postare su Istagram la foto e taggare @liceo.artistico.jesi .

A cura di Chiara Petrucci