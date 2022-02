Tigli viale Trieste, al via raccolta firme per chiedere al Comune nuovi approfondimenti | Password Magazine

JESI – Inizia oggi la raccolta firme per sottoscrivere la richiesta formale che i cittadini che hanno aderito alla mobilitazione spontanea di domenica 6 febbraio in difesa dei tigli di Viale Trieste, oggi organizzati nel gruppo Garanti del Verde Jesi, presenteranno la settimana prossima all’amministrazione comunale.

«La richiesta – si legge nella nota – nasce a seguito di un primo confronto con l’amministrazione e dal sopralluogo con l’agronomo Pazzi nel corso del quale è emerso come, nonostante le condizioni critiche di tutti gli esemplari di Tiglio siti in Viale Trieste, sia assente un progetto organico che ne contempli la cura e la riqualificazione. Dal sopralluogo è emerso come sono varie le motivazioni che hanno portato all’attuale situazione: dai “fattori di competizione intraspecifica” che potevano essere evitati al momento della piantumazione garantendo maggiori distanze tra le piante, ai danni causati agli apparati radicali dagli ampliamenti dei sottoservizi (reti idriche, elettriche, telefoniche etc.) fino alle più recenti potature e capitozzature. Agronomo e tecnici jesini esperti di verde pubblico hanno parlato con nonchalance di alberi come “arredamento” facendosi forti del concetto di “età di servizio” dell’albero, che in natura – lo ricordiamo! – non ha propensione a invecchiare e morire ma a crescere e vivere!

D’altro canto, secondo pareri autorevoli, come quello espresso dal Prof. Taffetani, Ordinario di Botanica sistematica dell’Università Politecnica delle Marche, risulta evidente che prima di abbattere i 12 tigli è assolutamente necessario fare accertamenti strumentali più approfonditi.

È quindi evidente la necessità di valutazioni ulteriori nel contesto di un progetto di rigenerazione che riguardi l’intero Viale e che nasca da una riflessione profonda rispetto al nostro modo di intendere il mondo vegetale e i beni comuni. Una riflessione che sia frutto di una nuova sensibilità, che è già nata e che forse è la diretta e preziosa conseguenza della crisi drammatica che ci stiamo lasciando alle spalle.

I Tigli di Viale Trieste ci offrono, in questo preciso momento storico, l’occasione di abbracciare un nuovo modo di vivere la cittadinanza e la partecipazione: chiediamo quindi all’amministrazione che il progetto di riqualificazione dell’alberata di Viale Trieste venga condiviso con i cittadini attraverso lo strumento del “patto di collaborazione” che permette alle PA e ai cittadini di definire insieme gli obiettivi e le strategie in relazione alla cura di un bene comune nell’ambito del “Regolamento sulla collaborazione fra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” del 2014».

Ecco le occasioni per sottoscrivere la petizione:

mercoledì 16, giovedì 17, venerdì 18 febbraio dalle 16 alle 18

al presidio dei cittadini sotto ai Tigli degli ex giardinetti storici della stazione di Jesi

sabato 19 dalle 17.00 sotto ai Tigli degli ex giardinetti storici della stazione di Jesi

in un momento di incontro e condivisione a sorpresa