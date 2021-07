'Tipicità con lo Stupor Mundi', visita guidata e degustazioni al Museo | Password Magazine

JESI – Il museo Federico II Stupor Mundi di Jesi, gestito dalla startup innovativa RnB4Culture, presenta in collaborazione con Partner Wine “Tipicità con lo Stupor Mundi”. Questa iniziativa, che si svolgerà interamente negli spazi espositivi del museo, prevede una visita guidata tematica dalla durata di 30 minuti circa e, a seguire, degustazioni dei prodotti tipici locali.

La visita guidata verterà sulle abitudini alimentari nel medioevo e sulla diffusione e gli usi dei prodotti culinari che i partecipanti potranno poi degustare. Ad accompagnare le tipicità del territorio, grazie alla preziosa collaborazione con Partner Wine, ogni sera sarà possibile sorseggiare vini provenienti da prestigiose aziende locali, il tutto servito all’interno del romanico seminterrato dello Stupor Mundi allestito per l’occasione, tra videoproiezioni e ricostruzioni storiche, per rendere ancora più suggestiva l’esperienza.

Ecco di seguito le aziende partecipanti e le relative date degli appuntamenti:

– 8/7 Azienda vitivinicola Sorrico – 22/7 azienda vinicola Umani Ronchi – 5/8 Cantina Podere Sabbioni – 12/8 azienda vinicola Albamocco – 19/8 azienda vinicola Tenuta San Martino

Il costo è di 15€ a partecipante e tutti gli appuntamenti sono a numero chiuso per rispettare le normative di sicurezza legate all’emergenza sanitaria in corso: è quindi necessaria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il Museo ( 0731 084470, 348 7757859) o scrivendo a museo@federicosecondostupormundi.it o in qualunque canale social appartenente al museo (Whatsapp, Telegram, Facebook, Instagram).