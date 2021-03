Tir rischia di ribaltarsi, arrivano i soccorsi | Password Magazine

CASTELBELLINO – Soccorsi all’opera stasera in via Gramsci per il recupero di un mezzo pesante che stava per ribaltarsi. Il tir, che trasportava merci, si sarebbe fermato per un guasto e, nel tentativo di sganciare il rimorchio, qualcosa è andato storto: un piedino infatti non si sarebbe puntellato bene al suolo, facendo inclinare tutto il carico verso la strada. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e soccorsi stradali per le operazioni. C’è voluta una gru per risollevare il rimorchio ed evitare che il mezzo si ribaltasse.