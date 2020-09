Tiziano a I Fatti Vostri: «Jesini vi voglio bene. E adesso donasi attività avviata!» | Password Magazine

JESI – «Vi voglio bene, a voi tutti che mi siete stati vicino, agli jesini, alla mia città». Queste le parole di Tiziano Pellonara rivolte alle telecamere di I Fatti Vostri di Giancarlo Magalli, mostrando un nuovo cartello, l’ultimo perché da oggi «donasi attività avviata».

Così recita un altro manifesto, mostrato in diretta dal semaforo di viale del Lavoro dove ogni giorno Tiziano si esibiva con il famoso cappellino in cambio di qualche moneta. Intervistato dalla giornalista Laura Squizzato, inviata a Jesi per la trasmissione, Tiziano ha ripercorso con la memoria i fatti dell’ultimo mese: «Lo scorso 16 agosto ho acquistato un gratta e vinci da 5 euro al distributore automatico della tabaccheria delle Logge, in viale Verdi, e grattando sotto il numero 12 ho trovato la vincita di 300 mila euro. L’ho guardato più volte, non potevo crederci». Dopo una notte insonne, l’indomani il viaggio verso la banca con la mano sempre sulla tasca, per paura che quel biglietto scivolasse via durante il tragitto: «Quando l’impiegata ha confermato la vincita, mi tremavano le gambe. Ho dovuto chiedere a un amico di riaccompagnarmi a casa in auto!». In studio, da Magalli, c’erano anche Katia Memé, titolare della tabaccheria, e la dipendente Eva Belcecchi.

Durante il collegamento, dal viale gli automobilisti in transito suonavano il clacson, applaudivano, inviavano i saluti a Tiziano: «Qui sono tutti contenti per te! – ha esclamato la giornalista -. Cosa acquisterai ora con i soldi della vincita?». E mentre gli amici gli consegnavano scherzosamente un salvadanaio per i futuri risparmi, il fortunato ha risposto: «Per prima cosa ho festeggiato la scorsa settimana insieme a tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto e voluto bene. Con il denaro, ogni tanto mi toglierò qualche sfizio, come tutti del resto: una cena fuori, un vestito nuovo, un pacchetto di sigarette, un giorno al mare. Piccole cose. Portando sempre con me, dentro, quanto tutta questa esperienza mi ha insegnato».