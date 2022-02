«Toda Cor» , il nuovo lavoro discografico di Giovanni Brecciaroli | Password Magazine

JESI – «La musica non è di nessuno» sosteneva il Maestro Ezio Bosso. La musica è di chi la scrive, di chi la suona, è di chi l’ascolta. In fondo, sempre secondo Bosso, chi scrive musica lo fa per lasciarla a qualcun altro. Comporre musica è quindi un atto d’amore. Sono frasi che entrano dentro esattamente come una melodia. E lasciano il segno, come è accaduto al Maestro Giovanni Brecciaroli, noto docente e musicista eclettico jesino. Secondo lui, la musica rende liberi. Ed è proprio questa sensazione di libertà ad accompagnare l’uscita del suo nuovo album “Toda Cor”.

Maestro Brecciaroli, come nasce l’idea di questo lavoro discografico?

«Come spesso succede le cose capitano un po’ per caso e un po’ perché si cercano. Da qualche anno a questa parte sto collaborando con la casa discografica SONICART MUSIC PRODUCTION, un ramo del colosso inglese SOUNDREEF. Una collaborazione che inizia con la realizzazione di alcuni singoli di musica pop interpretati da ROUGES, una cantante emergente per la quale ho scritto ‘Cause I believe you are perfect, The powerfull dragon e The wolf inside me, e dall’artista LEO con il brano Shooting star. I testi di questi brani in lingua inglese sono stati scritti da Valeria Zingaretti.

Da questo feeling con la Sonicart e dalla mia innata passione per la musica flamenca nasce il mio nuovo album di flamenco chill out dal titolo “VIAJE GITANO” dove, come artista, ho usato lo pseudonimo di JOAMBRE».

La libertà si respira in questi lavori, forse la pandemia ha scatenato tutto questo?

«Con la pandemia tutto è diventato più difficile e non è stato più possibile spostarsi liberamente per andare negli studi a registrare, ma fortunatamente le mie idee e le mie ispirazioni non si sono fermate – conferma Brecciaroli. Il CD “TODA COR” dallo stile brasiliano con brani esclusivamente in lingua portoghese è uscito a Dicembre 2021 ed è stato realizzato proprio in piena pandemia con tutte le difficoltà del momento.

Una bella sfida, non c’è che dire, quella di scrivere per la prima volta melodie ed armonie sullo stile della BOSSA NOVA, ed è stato emozionante conoscere e confrontarmi con una grande artista come Daniella Firpo. Abbiamo a che fare con una talentuosa artista brasiliana che vive in Italia con la sua famiglia ormai da diversi anni. Una voce straordinaria ed un timbro di rara bellezza, è una vera forza della natura».

Come è stato realizzato l’album?

«Tutto il CD è stato realizzato in casa e ci siamo praticamente sentiti solo tramite social e telefono. Lei ha scritto i testi, io ho composto le melodie e ho fatto gli arrangiamenti suonando chitarra elettrica, classica e basso. Marco Lobo dal brasile ha curato tutte le percussioni, Stefano Paolini le batterie ed infine il pianoforte e il mastering sono stati realizzati da Maurizio Moretti. La grafica del CD “TODA COR” è una vera opera d’arte, per questo ringrazio la pittrice Maria Luisa Scaramelli. La sua arte ha impreziosito la copertina dell’album con i originalissimi disegni» .

Toda Cor, un album interattivo?

«Sì, non solo brani all’interno del CD ma anche gli spartiti e le basi per facilitare il compito dei musicisti che sceglieranno di eseguire i nostri brani nei loro live» .

Cosa c’è dietro l’angolo per Giovanni Brecciaroli?

«Proprio in questi giorni sto lavorando con il team Sonicart a un interessante progetto dedicato ai più piccoli. Si tratta di un album di 12 brani inediti per bambini cantati dalla bravissima Ludovica, scritti ed arrangiati con cori e sonorità stile Zecchino d’Oro. Sarà un’esperienza fantastica condivisa anche con i bambini della mia scuola di canto e con il loro modo divertente di intendere la musica» .