Tombola di San Settimio online, ecco i vincitori | Password Magazine

JESI – Tombola di San Settimio online, proclamati i vincitori. Come nel 2020, neanche quest’anno è stato possibile organizzare la manifestazione in piazza della Repubblica.

La Tombola, per il DCPM in vigore, rientra infatti tra gli eventi in presenza e quindi, causa Covid, ancora non c’erano le condizioni per portare 4000/4500 persone sotto al balcone del Teatro dove di consuetudine avveniva l’estrazione.

Ma la festa c’è, è dentro, alle Sale Pergolesiane ed è trasmessa in diretta dalla pagina Facebook dell’Avis Jesi che, insieme ad Aido, ha organizzato il tradizionale evento. A condurre la serata Figaro, aiutato dal volontario Avis Sandro Brilli e dalla piccola Melissa che ha estratto i numeri, preceduta dal suono della tromba del Maestro David Uncini. Connesse circa 1000 persone alla Diretta. I saluti iniziali sono stati della presidente Avis Oriana Capitani.

Quest’anno sono state vendute in tutto 2920 cartelle, 63 di più rispetto il 2020.

A vincere il primo premio è stata Alessandra Bifolchi che con il biglietto dai numeri fortunati 1-5-7-21-34 si è aggiudicata 3 mila euro. Alessandra

Seconda tombola da 2 mila è stata vinta da Miguel Angel Domenech Martinez, numeri 1-7-21-50-83.

Terzo premio da 1000 euro con i numeri 1-7-8-36-83 è andato a Giulia Romagnoli, jesina.

L’evento è stato organizzato da Avis Jesi ed Aido, con il patrocinio del Comune. L’assegno sarà consegnato ai vincitori giovedì 23 settembre presso la sede Avis di Jesi.