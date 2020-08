Torna il festival del noir Ventimilarighesottoimari inGiallo | Password Magazine

SENIGALLIA – Torna a Senigallia il celebre Ventimilarighesottoimari inGiallo.

Dal 19 al 26 agosto si rinnova l’appuntamento con il festival del noir e del giallo civile organizzato dal Comune di Senigallia in collaborazione con la Fondazione Rosellini per la letteratura popolare. Giunto alla sua 9° edizione, il popolare evento letterario di Senigallia non si ferma nemmeno in questa estate particolare, ma anzi vuole affermare la sua presenza nel panorama dei festival italiani con un programma coerente con la sua vocazione specifica che è quella di raccontare storie legate a doppio filo agli avvenimenti storici più o meno recenti del nostro paese con un forte spirito votato alla legalità e al civismo. A far da cornice agli incontri e alle presentazioni, due luoghi estremamente suggestivi del centro storico di Senigallia, piazza Garibaldi e i Giardini della scuola Pascoli.

Previsti tanti ospiti d’eccezione: per la consueta sezione sul giallo civile Daria Bonfietti (19 agosto), presidente dell’Associazione dei Parenti delle vittime della strage di Ustica, e Federica Angeli (26 agosto) che affronteranno la prima il mistero della strage di Ustica e la seconda la sua vita sotto scorta; e poi Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan (25 agosto) per il giallo storico sulla storia di alcune spose di importanti signori del Rinascimento italiano condannate a morte per adulterio e l’incontro inedito tra i due più importanti giallisti dell’area milanese, Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri (22 agosto).

Il 19 agosto, in occasione dell’apertura del festival, a chiusura sarà proiettato il video della performance “Quello che doveva accadere/INVENTARIUM” dell’artista Giovanni Gaggia: una meditazione artistica ed estetica sulla Strage che sarà visibile poi per tutta la durata del Festival presso l’Auditorium San Rocco in Piazza Garibaldi.

Da non perdere l’incontro lunedì 24 con Gabriele Dadati, con il suo Nella pietra e nel sangue, dedicato alla misteriosa fine di Pier Delle Vigne, dalla condanna di Federico II, al suicidio presso la chiesa di San Paolo a Ripa d’Arno.

E poi il 23 agosto Gabriella Genisi presenterà l’ottavo capitolo della serie dedicata alla commissaria barese Lolita Lobosco, che andrà in onda in autunno du Rai 1 nella fiction interpretata da Luisa Ranieri. E ancora Piergiorgio Pulixi, vincitore del prestigioso premio Scerbanenco, che ad apertura della manifestazione mercoledì 19 agosto presenterà il suo L’isola delle anime, noir tutto al femminile ambientato tra le mura della questura di Cagliari e i nuraghi sparsi in tutta l’isola. Giampolo Simi in coppia con l’attrice Piera Degli Esposti lunedì 24 agosto per parlare del loro noir L’estate di Piera.

Giovedì 20 l’incontro con Rosa Teruzzi, esperta di cronaca nera e caporedattore della trasmissione televisiva Quarto grado, che presenterà La memoria del lago, quinto capitolo della saga “I delitti del casello”, giallo ambientato nel quartiere milanese di Giambellino che vede il ritorno dell’amato trio di personaggi di Libera, Vittoria e Iole. E ancora, l’appuntamento venerdì 21 con Alessia Tripaldi e il suo Gli scomparsi, thriller psicologico ambientato tra i boschi del centro Italia, seguito la stessa sera da quello con Piernicola Silvis e il suo Gli illegali, giallo dalla trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio. Poi Paola Barbato, che sabato 22 parlerà del suo ultimo giallo, Vengo a prenderti. Ambientato a Milano, ma più indietro nel tempo – siamo nel 1929 – il noir di Luca Crovi, L’ultima canzone del Naviglio, con protagonista il commissario Carlo De Vincenzi della Questura di piazza San Fedele, di cui si parlerà domenica 23. Infine, Bruno Morchio parlerà giovedì 25 agosto del suo Dove crollano i sogni, noir mediterraneo ambientato nella Certosa di Genova, quartiere isolato e sofferente dopo il crollo del ponte Morandi.

Non mancherà l’imperdibile appuntamento con la lectio magistralis del filologo e critico letterario Massimo Raffaeli, in programma giovedì 20 agosto, dedicata quest’anno a Boris Vian e al suo famoso Sputerò sulle vostre tombe, hard boiled assai discusso dalla critica francese degli anni ’40.

Infine una chicca da non perdere assolutamente per gli amanti del giallo che arriveranno a Senigallia, la Camera Gialla, lo spazio allestito dalla Fondazione Rosellini per la letteratura popolare – nata per volere di Adriano Rosellini – nella propria sede che raccoglie praticamente tutti i libri gialli pubblicati in lingua italiana, con molte illustrazioni originali, tra cui il primo volume in ottimo stato di conservazione della mitica collana Mondadori con la copertina su sfondo giallo dalla quale ebbe inizio, in Italia, questo genere letterario.