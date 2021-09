Torna il Luna Park a Jesi: «Riaccendiamo luci e sorrisi dopo un periodo buio» | Password Magazine

JESI – Al via oggi a Jesi il luna park. L’area giochi, allestita nella zona industriale di Jesi, apre i battenti al pubblico di visitatori. Ne dà notizia proprio la pagina Luna Park Jesi: «Questa mattina abbiamo avuto il collaudo della commissione di vigilanza e pubblica sicurezza con Suap, vigili del fuoco, usl, prefettura e comando dei vigili urbani – dicono gli organizzatori -. Siamo lieti di poter annunciare che abbiamo superato tutte le verifiche e oggi riaccenderemo le luci e i sorrisi dopo questo periodo buio».

Chi andrà dunque potrà trascorrere momenti in spensieratezza e in sicurezza. Lo sottolineano gli organizzatori sui social: «Grandi novità e divertimento in sicurezza per tutti. Norme covid rispettate e tranquillità per le famiglie». Per accedere nell’area divertimento, come previsto dalle normative nazionali, ci vorrà il green pass.

Il Luna park jesino da oltre 50 anni porta in città colori e allegria nel mese di settembre: quest’anno le giostre resteranno aperte al pubblico fino a ottobre inoltrato. «Non mancate, ritorniamo a vivere…».