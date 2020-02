Torna in funzione il semaforo di Viale del Lavoro a Jesi

JESI – Di nuovo in funzione il semaforo all’incrocio tra Viale del Lavoro e Via Marche. Ne da notizia il comune di Jesi che aggiunge: “Un plauso al personale dell’Area dei Servizi Tecnici che in meno di 24 ore ha individuato il guasto, sostituito la scheda elettronica difettosa e ripristinato la normale circolazione”.

L’attesa doveva essere infatti di alcuni giorni, sempre secondo il comune, per rivedere perfettamente funzionante il semaforo all’incrocio tra Viale del Lavoro e Via Marche. I tecnici comunali intervenuti per verificare il guasto, avevano da subito riscontrato che lo stesso era dovuto al danneggiamento della scheda elettronica.