Torna in presenza «La Cultura Vien Viaggiando», rassegna del CTG Vallesina | Password Magazine

JESI – Dopo l’edizione speciale dello scorso anno, svoltasi in remoto a causa della situazione epidemiologica, torna l’appuntamento con “La Cultura Vien Viaggiando” , la rassegna dedicata alle esperienze di viaggio, alla scoperta di posti unici al mondo, organizzata dall’associazione Centro Turistico Giovanile (CTG) “Vallesina” di Jesi e in programma ogni venerdì dal 5 al 26 novembre, alle ore 21.15, presso l’Auditorium dell’Hotel Federico II di Jesi.

Il format è nuovo ma rimane sempre il ciclo di quattro incontri dedicati ad altrettanti viaggi in quattro Paesi diversi, raccontati dai viaggiatori attraverso materiale, foto e video prodotto durante la loro esperienza, guidando i partecipanti in un percorso ricco di emozioni e di località inconsuete, fuori dalle tradizionali rotte commerciali dove fare turismo spesso significa anche integrazione e solidarietà.

Le immagini e le sensazioni provate dai protagonisti saranno trasmesse al pubblico attraverso il racconto di attimi, gusti forti e sapori pieni dell’avventura.

Ieri mattina, in Comune, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della rassegna.

«La novità di quest’anno – riferisce il presidente del CTG Vallesina Maurizio Gualdoni – è la collaborazione con l’associazione ‘I Borghi più Belli d’Italia delle Marche‘ a seguito dell’accordo di collaborazione stipulato a livello nazionale tra il Centro Turistico Giovanile e l’associazione “I Borghi più Belli d’Italia” con l’intento di far conoscere e promuovere sia sul territorio locale che quello nazionale la conoscenza turistica dei borghi marchigiani con le sue tradizioni e le sue eccellenze». Per l’occasione il 12 novembre sarà presente il Presidente Nazionale de “I Borghi più Belli d’Italia” sig. Fiorello Primi.

Presenti alla conferenza stampa anche l’assessore al Turismo Ugo Coltorti, che ha sottolineato l’importanza di «valorizzare le bellezze presenti sul nostro territorio e che ci rendono fortunati», e Carlo Bellocchi del Ctg che ha posto l’attenzione «sulla cultura dell’accoglienza, al centro anche di future proposte e iniziative».

«Inoltre, da quest’anno – sono le parole del coordinatore della rassegna Daniele Pinti riportate in una nota – la rassegna sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Ctg Vallesina – Jesi e sul canale You Tube Ctg Vallesina».