Torna la slitta luminosa in piazza per «Natale insieme a Moie e Maiolati Spontini» | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – L’Amministrazione comunale, la Proloco Maiolati Spontini e l’associazione Ar.Co (Artigiani e commercianti) presentano la rassegna “Natale insieme a Moie e Maiolati Spontini”. Un calendario ricco di eventi che regaleranno occasioni di incontro, musica, momenti culturali in biblioteca e spettacoli a teatro, senza dimenticare l’intrattenimento per i più piccoli: tutto per contribuire a connotare le festività di fine anno all’insegna della condivisione e del senso di comunità.

«Si tratta di proposte – sottolinea il sindaco Tiziano Consoli – frutto dell’impegno e del coinvolgimento delle associazioni, della Proloco, dell’Ar.Co., della biblioteca La Fornace e del Caffè letterario. Una sinergia che si concretizzerà in iniziative variegate e capaci di coinvolgere tutti, dalle famiglie ai giovani. Avremo la musica protagonista per quattro serate al Teatro Gaspare Spontini mentre in piazza Kennedy si concentreranno le iniziative per i bambini, ma non solo».

Il Natale si illuminerà anche grazie all’installazione, già sistemata nella piazza centrale di Moie, della slitta con le renne e grazie all’accensione, nel fine settimana, delle luminarie.

Sabato prossimo (11 dicembre) la biblioteca La Fornace organizza, alle ore 10,30, La Casetta Salva Parole Buone, un evento per i più piccoli a cura del gruppo lettrici volontarie Nati per leggere. Nel pomeriggio (ore 17), il centro culturale “eFFeMMe23” ospita anche la presentazione del libro di Luca Angelucci “Storie di bombe e di sogni”. E sempre sabato, alle ore 17, piazza Kennedy inaugura le feste natalizie con la partenza del coro itinerante Angels Voices Choir Gaspare Spontini, che percorrerà le vie di Moie.

Giovedì 16 dicembre, dalle ore 17,30, il Caffè Letterario propone l’Aperitivo Merry Xmas, per cui occorre prenotarsi entro mercoledì 15 dicembre al numero 3398772520.

Le quattro serate nel Teatro comunale di Maiolati Spontini saranno aperte, sabato 18 dicembre (ore 21), dal Concerto di Natale della banda Musicale l’Esina. Gli altri appuntamenti a teatro saranno il 23 dicembre, con lo spettacolo Circus Marche Preview, il 26 dicembre con il Concerto di S. Stefano, a cura della Società Filarmonica Gaspare Spontini, e il 2 gennaio, con l’appuntamento della Stagione teatrale di Amat e Fondazione Pergolesi Spontini Sonata per tubi – arie di musica classica per strumenti inconsueti.

Ma sino a fine anno saranno diversi gli appuntamenti del “Natale insieme” in piazza, come l’incontro con Babbo Natale, i concerti e la premiazione del Concorso “Letterina di Natale” ideato dall’associazione Ar.Co.