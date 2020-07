Tornano i ladri dopo il lockdown, raffica di furti in appartamento | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Torna l’incubo ladri dopo il lockdown. L’allarme corre sui social dopo che nel week end sono stati segnalati una serie di furti a Monte San Vito e non solo. Almeno due i colpi andati a segno nella frazione di Borghetto, uno in via Leonardo da Vinci. Presi di mira casolari di campagna: i ladri hanno atteso che i proprietari fossero assenti per potersi introdurre all’interno e fare razzia di gioielli e monili d’oro, mettendo tutto a soqquadro. Registrato anche un terzo tentativo di furto ma qualcosa è andato storto e i malviventi hanno desistito.

Un altro blitz è stato invece segnalato a Camerano dove una donna, rientrando in casa, ho trovato danneggiata la portafinestra del giardino. Allertati i carabinieri, i militari hanno confermato l’effrazione anche se di fatto non sarebbe stato asportato nulla dall’appartamento.