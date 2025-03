Tornano i “Sabati ecologici”: il gazebo di Marche Multiservizi farà tappa a Villanova e Castelferretti - Password Magazine

Il 22 marzo e il 5 aprile sarà possibile conferire, a due passi da casa, vecchi mobili, piccoli elettrodomestici, tessuti. L’iniziativa lanciata nella ‘Giornata mondiale del riciclo’

In occasione della ‘Giornata mondiale del riciclo’, celebrata oggi 18 marzo, il Comune di Falconara e Marche Multiservizi Falconara lanciano i ‘Sabati Ecologici 2025’, che quest’anno si svolgeranno a Villanova e Castelferretti. Gli appuntamenti sono il 22 marzo a Villanova, all’uscita del sottopasso carrabile e il 5 aprile in piazza della Libertà a Castelferretti. L’orario, in entrambi i casi, sarà dalle 9 alle 12.30.

Il personale di MMS Falconara sarà presente nelle due località con un gazebo per raccogliere vecchi mobili, sedie rotte, piccoli elettrodomestici, vestiti, tovaglie, tende, ossia tutti quei rifiuti che non possono essere gettati nei cassonetti e che andrebbero smaltiti al Centro di Raccolta Differenziata. Così il servizio si avvicina ai cittadini, che potranno conferire questo genere di rifiuti vicino casa, senza alcun costo e con un risparmio di tempo. La campagna dei ‘Sabati Ecologici’ è stata organizzata per contrastare l’abbandono incontrollato, un malcostume che rappresenta un costo molto pesante per l’ambiente e per gli stessi cittadini e che può comportare per gli autori sanzioni penali e pecuniarie.

L’assessorato comunale all’Ambiente e l’azienda dell’igiene ambientale hanno scelto il 18 marzo per lanciare l’iniziativa con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini al tema del riciclo. Per anni l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla quantità di materiale raccolto, ma la qualità diventa sempre più importante per fare in modo che le materie smaltite possano essere effettivamente riutilizzate e diventare nuove risorse, da inserire nei cicli produttivi. L’attenzione alla qualità, nell’ambito della separazione dei rifiuti, permette di ridurre gli sprechi e genera valore economico, oltre che etico e ambientale.

«La tutela del territorio – è il commento dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna – passa anche attraverso una gestione attenta e consapevole delle risorse. In occasione della Giornata del Riciclo, sono lieta di annunciare questi due appuntamenti, realizzati in collaborazione con MMS, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sulla corretta raccolta dei rifiuti. Queste iniziative rappresentano un’opportunità concreta per essere più vicini alla comunità, facilitando il conferimento dei rifiuti senza la necessità di recarsi al Centro di raccolta. Sono certa che la partecipazione attiva di tutti renderà questi eventi un’importante occasione di crescita per il nostro territorio».

I cittadini hanno un ruolo fondamentale in questo processo, perché separare correttamente i rifiuti garantisce una differenziata di qualità. Proprio a questo scopo un anno fa Marche Multiservizi Falconara messo a disposizione degli utenti dei Comuni serviti (Falconara, Camerata Picena, Offagna e Santa Maria Nuova) la app Junker, un’applicazione che può essere scaricata sul telefono cellulare per ottenere indicazioni sul giusto conferimento dei rifiuti, da utilizzare in caso di dubbi.

Da anni inoltre azienda e Comune di Falconara forniscono materiale informativo e organizzano campagne di sensibilizzazione per rendere gli utenti sempre più consapevoli.

Un impegno che ha dato i primi frutti, dato che nel 2022 Marche Multiservizi Falconara ha raggiunto e superato con 7 anni di anticipo l’obiettivo dell’Unione Europea, che entro il 2030 impone di raggiungere il 60 per cento di recupero dei rifiuti raccolti. MMS Falconara, proprio nel 2022, ha raggiunto il 65 per cento, pari al 90 per cento della raccolta differenziata.

Nella foto l’assessore all’Ambiente Elisa Penna