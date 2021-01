Torta salata con pasta "morta" aromatica | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

, non ha lievito. Questo il motivo di questa definizione che sembrerebbe poco opportuno per l’inizio di un nuovo anno all’insegna della speranza!

La torta salata sia rustica o scenografica, svuota-frigorifero oppure vegetariana grazie alla sua versatilità, è un vero jolly salva-serata. E’ successo così anche a me e dunque ecco la mia proposta al cavolfiore e prosciutto.

per 430g di pasta morta aromatica

per 4 persone

Versate la farina setacciata in una ciotola; aggiungete le foglioline di timo e il sale.

Aggiungete olio- versandolo a filo- continuando a impastare; formate un panetto all’interno della ciotola, coprite e lasciate riposare a temperatura ambiente per circa 40 minuti.

In una padella antiaderente stufate lo scalogno a fuoco moderato per circa 5 minuti; aggiungete i cubetti di prosciutto crudo, sale e pepe. Dopo qualche minuto aggiungete il cavolfiore e lasciate insaporire per circa 10 minuti. A cottura ultimata spegnete il fuoco e fate freddare.