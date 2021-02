Traffico illecito di rifiuti: nei guai 21 persone e 5 aziende | Password Magazine

ANCONA – Traffici illeciti di oltre 640 mila tonnellate di rifiuti speciali e poi furto, corruzione, reati fiscali. Abusi d’ufficio e falsi documentali. É quanto emerso dall’indagine iniziata nel 2018, diretta dalla Distrettuale Antimafia di Ancona e condotta dai militari del Gruppo Carabinieri Forestale del Capoluogo, che ha portato ed eseguire, nel marzo 2020, misure cautelari personali a carico di 5 soggetti e sequestri per un valore complessivo di euro 4.969.924.

Nei giorni scorsi i Carabinieri Forestali dei Gruppi di Ancona, Macerata e Rimini hanno notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari a 21 indagati ed a 5 società.

«All’epoca – si legge in una nota del Comando Regione Carabinieri Forestale “Marche” – due persone erano state inizialmente collocate agli arresti domiciliari, un’altra colpita da obbligo di dimora e ulteriori due colpite da misura interdittiva del divieto di esercitare attività imprenditoriale. Tutte sono state accusate del delitto di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti speciali e due di esse anche per corruzione di pubblici ufficiali e bancarotta fraudolenta».

Nell’ambito dell’attività di polizia giudiziaria sono stati sequestrati denaro e altri beni mobili per quasi 5 milioni a 4 indagati e 4 società – delle quali 3 con sede legale in Provincia di Ancona e una nel riminese – accusati di aver concorso nell’esecuzione di traffici illeciti di rifiuti speciali da demolizione, terrosi e organici, anche contaminati da inquinanti, tra cui idrocarburi, catrame, plastiche e metalli, per un totale di 640.000 tonnellate.

«Tali rifiuti – prosegue la nota – provenienti da oltre 50 cantieri nelle Province di Ancona e Macerata sono stati occultati a diverso titolo in tre cave nei Comuni di Fabriano, Arcevia e Jesi, in un terreno agricolo in Comune di Chiaravalle, in tre impianti di gestione rifiuti da demolizione nei Comuni di Castelbellino, Corridonia, Camerata Picena e in un cantiere edile in Comune di Camerata Picena».

Inoltre «sempre in esecuzione di ordinanza del GIP – dicono i Forestali – sono stati posti sotto sequestro 76 camion e 7 mezzi d’opera a carico di 2 società con sedi legali nei Comuni di Castelbellino e Ancona, utilizzati per trasportare illegalmente i rifiuti – anche con formulari di trasporto e certificati di analisi falsi – ed eseguire scavi abusivi di materiale inerte, tombando contestualmente i rifiuti presso due cave di pietra in fase di rinaturalizzazione nei Comuni di Fabriano ed Arcevia anch’esse posto sotto sequestro».

Infine, nel novembre 2020, i militari delle Stazioni Carabinieri Forestale di Jesi, San Marcello, Senigallia, Genga Frasassi e Conero hanno proceduto all’accertamento e alla notifica di oltre 4.300 illeciti amministrativi per un importo complessivo pari ad euro 14.632.858 contestati a 188 Società con sede legale in 17 provincie italiane delle Regioni Marche, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Puglia, Campania, Umbria e Lazio.

IL TRAFFICO ILLECITO, GLI INDAGATI. «Dalle indagini concluse – dice la nota – emerge un ampio disegno criminoso, volto all’ottenimento di un rilevante ingiusto profitto economico. Il disegno criminoso messo in campo da due soggetti – amministratori di fatto di una società di gestione e lavorazione dei rifiuti da demolizione e terrosi, sita in Provincia di Ancona – con il concorso di altri 20 indagati, aveva posto in essere traffici illeciti di rifiuti speciali da demolizione, organici e terrosi, omettendo di provvedere alle spese di recupero e conferimento presso siti autorizzati. Abbattendo tali spese, gli indagati riuscivano ad acquisire appalti presso numerosi cantieri della Provincia di Ancona, evitando la concorrenza delle altre aziende locali».

I rifiuti terrosi, giustificati come terreno vegetale da riutilizzare per la rinaturalizzazione, venivano anche occultati presso siti di cava, sospesi o pignorati.

Un traffico che coinvolgeva anche funzionari pubblici, amministratori in capo ad aziende, tecnici di laboratorio, imprenditori edili, dipendenti di società di gestione di rifiuti, dirigenti comunali e persino un ex sindaco, ora tutti indagati.