Traffico rifiuti, corruzione e turbativa d’asta, cinque arresti - Password Magazine

JESI- Traffico illecito di rifiuti e corruzione per affidamento di lavori pubblici, due imprenditori e tre pubblici ufficiali sono finiti agli arresti.

Trenta Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ancona, 30 Carabinieri Forestali del Gruppo di Ancona e 10 militari della Capitaneria di Porto Guardia Costiera di Ancona nelle ultime ora sono stati impegnati ad eseguire misure cautelari personali e reali a carico di 5 soggetti e 1 società, disposte dal GIP del Tribunale di Ancona, nell’ambito di un’indagine iniziata nel 2020 e diretta dalla Procura Distrettuale Antimafia di Ancona.

Un imprenditore di un’azienda con sede a Jesi è stato condotto in carcere, mentre 4 persone, tra le quali un altro imprenditore e tre pubblici ufficiali, sono state collocate agli arresti domiciliari, accusate a diverso titolo dei delitti di attività organizzata per il traffico illecito di oltre 2.000 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, di varia natura, nonché per corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e truffa ai danni dello Stato.

Disposto inoltre il sequestro di denaro per un totale di € 82.420, attraverso il blocco dei conti correnti bancari e

postali di una società con sede legale in Jesi, i cui amministratori sono accusati di aver posto in essere un

giro di tangenti per ottenere appalti pubblici e smaltire illegalmente ingenti quantitativi di rifiuti.

Le indagini, iniziate nel 2020, nella prima fase hanno riguardato gli abbandoni di rifiuti in aree non autorizzate ed i conferimenti illeciti presso il centro di raccolta di Jesi.

Dopo aver accertato un sistema non lecito di conferimenti di oltre 1.600 tonnellate di rifiuti da demolizione e vegetali, provenienti da attività imprenditoriali e illegalmente conferiti al centro di raccolta di Jesi, l’attenzione degli investigatori si è rivolta anche al settore degli appalti pubblici.

È stato così possibile portare alla luce un sistema consolidato di favori e tangenti posto in essere dagli amministratori di fatto di un’impresa con sede legale nel comune di Jesi, i quali, al fine di massimizzare illecitamente i profitti e facendo leva sulla corruzione di tre pubblici ufficiali impiegati presso l’A.S.T. di Ancona, l’INRCA di Ancona, la Società Jesiservizi (che gestisce il centro di raccolta rifiuti di Jesi) e un professionista incaricato quale custode giudiziario di un’area oggetto di fallimento, ottenevano lavori pubblici attraverso turbative d’asta e smaltivano illegalmente 59 tonnellate di rifiuti di varia natura.

IL COMUNE DI JESI ASSICURA PIENO SUPPORTO AGLI ORGANI INQUIRENTI. «L’Amministrazione comunale – si legge in un nota del Comune di Jesi – prende atto dell’inchiesta relativa a fatti risalenti al 2020 che interessano il nostro territorio. Al riguardo esprime la massima attenzione rispetto alle determinazioni emerse e che dovessero emergere e tutto il supporto agli organi inquirenti proprio e delle aziende partecipate per contribuire all’accertamento delle verità.

Vi è l’assoluta certezza che le solide basi di cultura democratica e di legalità della nostra città costituiscono validi anticorpi contro ogni ipotesi di insidiose forme di illegalità».