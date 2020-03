Tragedia a Castelbellino, 16enne trovato dalla mamma senza vita nel letto

CASTELBELLINO – Tragedia questa mattina in una famiglia di Castelbellino Stazione. Un ragazzino di 16 anni è stato ritrovato nel suo letto senza vita. A scoprire il cadavere è stata la mamma, entrata nella sua camera per controllare che si fosse svegliato. Infatti, il giovane aveva impostato la sveglia alle 5.30 del mattino ma non si era alzato.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118. Inutili i tentativi di rianimazione, durati oltre un’ora. Intervenuta anche l’eliambulanza ma è ripartita vuota. Ancora incerte le cause del decesso, l’ipotesi è quella di un malore.