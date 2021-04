Tragedia a Chiaravalle, rinvenuto il cadavere di un ragazzo sui binari | Password Magazine

CHIARAVALLE – Tragedia alla stazione ferroviaria di Chiaravalle. Questa mattina, poco dopo le 9, è stato rinvenuto sui binari il cadavere di un ragazzo. Da prime fonti, si tratterebbe di un giovane di 18 anni, l’ipotesi è quella del suicidio.

Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria che stanno operando per cercare di ricostruire i fatti. Intervenuti anche i soccorritori del 118, purtroppo però l’impatto con il treno in corsa è stato troppo violento, per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.