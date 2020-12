Tragedia a Monte San Vito, muore bimbo di due anni | Password Magazine

MONTE SAN VITO – Choc a Monte San Vito per l’improvvisa morte di un bimbo di 2 anni. La tragedia questa mattina, poco dopo le 8, in un appartamento nel centro storico del paese.

Il piccolo è stato trovato senza vita dalla madre, nel suo lettino. Sul posto, sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il bimbo non c’è stato nulla da fare: i medici non hanno che potuto constatare il decesso. La morte sarebbe avvenuta per circostanze naturali ma sarà l’autopsia a far chiarezza su quanto accaduto. I carabinieri, anche loro arrivati sul luogo con le pattuglie, hanno avviato le indagini di rito.

L’intera comunità è sconvolta dalla tragedia e si stringe, in silenzio, intorno al dolore della famiglia. Il sindaco Thomas Cillo ha comunicato il rinvio delle letture natalizie previste per oggi sulla pagina del Comune: «Il rispetto e il dolore prima di tutto».