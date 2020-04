Tragedia a Pozzetto, donna trovata senza vita in casa

CASTELPLANIO – Tragedia questa mattina a Pozzetto di Castelplanio. Una donna di 58 anni è stata ritrovata senza vita all’interno della sua abitazione. I familiari, non riuscendo a mettersi in contatto con lei, avevano infatti dato l’allarme. Erano circa le 10 quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, insieme a una pattuglia dei carabinieri e al 118 con l’automedica e la Croce Verde di Serra San Quirico; i pompieri hanno forzato la porta, permettendo ai sanitari di introdursi all’interno dell’appartamento. La donna sarebbe stata trovata in posizione seduta, sulla sedia: l’ipotesi è che un malore improvviso, come un infarto, possa esserle stato fatale. Purtroppo per la 58enne non c’è stato nulla fare: al medico non è rimasto che constatarne il decesso.