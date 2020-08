Tragedia in mare, 36enne muore annegato davanti agli amici | Password Magazine

SIROLO – Un pomeriggio al mare con gli amici si è trasformato all’improvviso in tragedia. È morto inghiottito dalle onde del mare Emanuele Gualini, 36enne di Osimo, annegato ieri pomeriggio nelle acque di Sirolo dopo un tuffo dalla scogliera. I primi ad intervenire sono stati i suoi amici che, purtroppo, non sono riusciti a strapparlo via dalla risacca che lo ha trascinato a largo. Ben presto l’arrivo dei soccorsi con il personale sanitario della Croce Rossa, intervenuto con l’idroambulanza, e i medici del 118 arrivati con l’elisoccorso: purtroppo però a nulla sono valsi i tentativi di rianimare il giovane. Il 36enne, laureato in Psicologia, lavorava come operatore sociale e insegnante di sostegno, ma era noto anche per la sua passione per la musica, chitarrista della band The Livermores. Ieri era andato a Sirolo per trascorrere qualche ora di divertimento in acqua e invece il mare lo ha crudelmente strappato via alla vita. Ora la salma si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria: sarà l’autopsia a stabilire le cause esatte della morte per annegamento. «Ciao Lele! Ci sono luoghi e momenti della vita che lasciano il segno – sono le parole del sindaco di Osimo Simone Pugnaloni sui social – indimenticabili sono stati i campiscuola! Tu eri dei nostri! L’armata dell’allora parrocchia “San Marco – San Sabino”. Ci siamo poi persi un po’ di vista, tu sei diventato grande, ma ogni volta che ci si incontrava il sorriso ed una pacca sulla spalla ricordavano bene quei momenti. Ti porteremo sempre nel cuore, tu dall’alto dei cieli dispensaci consigli! Sentite condoglianze ed un caro abbraccio a tutta la famiglia!».