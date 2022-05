Tragedia sui binari, una persona travolta dal treno in transito | Password Magazine

SENIGALLIA – Tragedia nel primo pomeriggio di oggi lungo la linea ferroviaria Adriatica, nel territorio della frazione Marzocca di Senigallia. Una persone è stata travolta da un treno, perdendo la vita sui binari. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sono in corso gli accertamenti per stabilire se si è trattato di un drammatico incidente o di un gesto volontario. Bloccata per un paio d’ore la circolazione dei treni.